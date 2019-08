Monopattini elettrici Milano, i tassisti: "Bene stop del Comune"

Tassisti contro i monopattini selvaggi: "Bene stop del Comune"

"La decisione presa in questi giorni dalla Giunta comunale di sospendere la circolazione dei monopattini per le strade cittadine è quanto meno apprezzabile": lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. Che in una nota spiega: "Anche perché da tempo sottolineavamo come per le strade di Milano cominciassero ad essere sempre più presenti questi e altri tipi di nuovi mezzi di trasporto (monoruota, monopattini elettrici e simili) che circolavano su strade e marciapiedi urbani, senza tener conto spesso delle normali norme del codice stradale, mettendo e mettendosi a rischio di incidenti. Una marcia indietro del Comune che forse sull’ onda dell’entusiasmo aveva in qualche modo promosso troppo presto l’utilizzo di questi mezzi salvo poi forse rendersi conto di quanto ancora inadeguata fosse la segnaletica urbana, oltre che di quanto fosse pericolosa la circolazione “selvaggia” di questi mezzi. Un pericolo per i veicoli ma anche per i pedoni. Va altresì sottolineato che questo discorso vale anche per numerosi ciclisti indisciplinati così come anche per i conducenti dei tradizionali veicoli a motore. Speriamo che presto si giunga ad una quadra per quanto riguarda la circolazione di questi mezzi sulle strade urbane e che al contempo si monitorino con lo stesso zelo eventuali comportamenti scorretti e violazioni di monopattini elettrici e ciclisti così come avviene per auto e moto”.