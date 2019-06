Teatro alla Scala, ipotesi tandem Pereira-Meyer per un biennio

Teatro alla Scala: salvo colpi di scena, il 28 giugno il Consiglio di amministrazione sceglierà ufficialmente Dominique Meyer come nuovo Sovrintendente a partire dalla primavera del 2020. Cosa succederà all'attuale guida del Piermarini Alexander Pereira, in scadenza nel febbraio del medesimo anno? La risposta alla domanda non è univoca, con due ipotesi sul tavolo: via alla scadenza naturale del contratto, oppure due anni di proroga in affiancamento a Meyer, come da consuetudine in molti teatri europei e come accaduto allo stesso Pereira con Lissner. Sulla scelta tra queste due ipotesi il board del consiglio di amministrazione sembrerebbe tuttavia non avere una posizione univoca. Meno di dieci giorni per trovare la quadra o andare alla conta.