Tifoso morto, pm Milano: sì a scarcerazione Da Ros



Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Michela Bordieri, che oggi hanno ascoltato per tre ore Luca Da Ros, uno dei 4 ultras interisti arrestati per gli scontri del 26 dicembre scorso, daranno a breve parere favorevole alla scarcerazione e alla concessione dei domiciliari per il 21enne.



Il giovane, infatti, anche oggi, cosi' come davanti al gip Guido Salvini, ha collaborato e si sono attenuate le esigenze cautelari. Il gip dovra' decidere e, nel caso, l'ok alla scarcerazione potrebbe arrivare gia' domani. E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati - secndo quanto appreso dall'Ansa - per omicidio volontario l'ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli.

Inter-Napoli, dubbi inquirenti su chi fosse al volante dell'auto



Proseguono le indagini per capire chi fosse alla guida della Volvo V40 coinvolta nell'incidente che, lo scorso 26 dicembre, ha portato alla morte dell'ultras Daniele Belardinelli, negli scontri prima di Inter-Napoli. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario un tifoso del Napoli di 25 anni, figlio dell'uomo di 60 anni cui è intestata in leasing l'auto sequestrata ieri a Napoli. Resta tuttavia da chiarire la responsabilità diretta di chi fosse al volante: con il venticinquenne in macchina, infatti, c'erano anche altre tre persone, le cui posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Tra questi anche un parente del giovane, che, secondo una nuova ipotesi, potrebbe essere stato alla guida della station wagon. Ai tre che erano sull'auto potrebbe essere ora contestato il reato di omicidio volontario, un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti. L'accusa potrebbe poi decadere nei confronti di coloro che non erano al volante al momento del fatto.