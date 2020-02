Treno deragliato: due anni fa la tragedia a Pioltello con 3 morti

Treno deragliato a Lodi: due anni fa la tragedia a Pioltello: ci furono tre morti



Era il 25 gennaio del 2018 quando il treno regionale di Trenord 10452 partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Porta Garibaldi, dove il suo arrivo era previsto alle 7.24, deraglio' a Pioltello, con a bordo 350 persone. E oggi, con il deragliamento del treno dell'alta velocita' nel lodigiano, il pensiero corre a quella tragedia di due anni fa, che costo' la vita a tre persone.



Lo scorso 29 ottobre erano state chiuse le indagini per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa societa', e 2 ex vertici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza. Lo scorso gennaio su richiesta di Rfi la Procura di Milano ha dato il via libera a una nuova tornata di accertamenti.