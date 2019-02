Truffa diamanti, sequestrati 700 mln.Vasco, Bracco, Panicucci tra le vittime

Truffa dei diamanti: indagato direttore Banco Bpm: sequestrati 700 mln di euro. Vasco Rossi e altri vip tra i truffati

Cinque banche sono indagate a Milano nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Nell'ambito dell'inchiesta, il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro. Le banche indagate sono Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti e rispondono della violazione delle legge 231 del 2001.

Il direttore generale di Banco Bpm, Maurizio Faroni, secondo quanto riferisce Agi e' indagato con l'accusa di autoriciclaggio nell'ambito dell'indagine sulla presunta truffa nella vendita di diamanti. Lo riferiscono fonti investigative. Oltre che il reato di autoriciclaggio, a Faroni vengono contestati anche quelli di truffa e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Nell'indagine ci sono una settantina di indagati, oltre alle 5 banche e alle due societa'. Tra loro anche dirigenti di Banco Bpm e responsabili di IDB e DPI che vendevano i preziosi agli investitori.

Anche Vasco Rossi tra i truffati

Secondo il procuratore aggiunto Riccardo Targetti e il pm Grazia Colacicco, due societa' - la Intermarket Diamond Business spa (IDB) e la Diamond Private Investement (DPI) - avrebbero ingannato i risparmiatori gonfiando il valore dei diamanti, col supporto delle banche. Il sequestro e' cosi' ripartito, per l'ipotesi di reato di truffa: 149 milioni nei confronti di IDB, 165 mln di DPI, 83,8 di Banco Bpm e di Banca Aletti, 32 milioni di Unicredit, 11 milioni di Intesa Sanpaolo, 35,5 di Mps. Per l'ipotesi di autoriciclaggio, il sequestro e' di 179 milioni per IDB e di 88 milioni per DPI.

Tra i clienti che sarebbero stati truffati, c'e' anche il cantante Vasco Rossi. Tra gli altri nomi di truffati, emergono quelli di Federica Panicucci, Simona Tagli, dell’imprenditrice Diana Bracco.