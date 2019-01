Via Bellerio, Peluffo: "Solidarietà per scritte ma Lega abbassi i toni"

Vinicio Peluffo, segretario PD Lombardo inviata ad abbassare i toni a seguito delle scritte con insulti contro la sede della Lega in via Bellerio, dichiarando: "Nell’esprimere solidarietà alla Lega per le scritte con insulti contro la sede di partito, episodi che hanno purtroppo coinvolto anche i circoli del Partito Democratico negli ultimi mesi, voglio però sottolineare che il clima di insofferenza e rabbia di parte del Paese è anche alimentato dalle dichiarazioni violente. Consiglierei dunque a Grimoldi e ai suoi compagni di partito, in primis a quelli che stanno al Governo, più cautela verbale e più attenzione a quello che postano in rete. Quando si hanno incarichi istituzionali sarebbe opportuno smettere le due parti in commedia."