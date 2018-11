Rimini Street Food, la prima guida ai cibi di strada, sbarca in televisione

Rimini Street Food la prima guida al cibo di strada si trasforma e diventa un format televisivo che andrà in onda in quattro appuntamenti su Food Network, il nuovo canale 33 del digitale terrestre, interamente dedicato al mondo del food. Si inizia il 18 novembre con un doppio appuntamento, alle 11.35 e a seguire alle 11.50, mentre gli ultimi due episodi della serie andranno in onda il 25 novembre agli stessi orari. Rimini Street Food è un concept nato nel 2011 dalla collaborazione tra il Comune di Rimini e il magazine Rolling Stone, che sin dal suo inizio ha visto il coinvolgimento Ducati.

Un’idea capace di anticipare una tendenza e un fenomeno culturale, che ha permesso di valorizzare e apprezzare le potenzialità di questo specifico settore, offrendo opportunità di comunicazione e importanti sinergie. Operativo dal 2012, in sette anni di vita questo progetto ha permesso a un totale di ben 28 chef stellati e di risonanza internazionale di sostituire la casacca bianca con un giubbotto in pelle, salire in sella ad una Ducati e percorrere le strade più belle della Riviera e dell’entroterra riminese. Un viaggio per trovare, scoprire e selezionare i posti più interessanti e validi, ma anche quelli più veri e originali, da segnalare nella prima guida allo street food.

Inoltre, ogni singolo Chef ha anche dato una sua personale interpretazione della cucina di strada, mettendo a disposizione, in modo creativo, la propria cultura ed esperienza, proponendo nuove ed interessanti ricette.Il progetto, a partire dal 2014, ha coinvolto anche il nuovo brand Scrambler Ducati, permettendo la creazione di “Taste of Joy”, l’App pensata per tutti gli amanti di moto & street food che sognano di esplorare l’Italia, divertendosi e in cerca di sapori sempre nuovi. Successo e credibilità dell’iniziativa, nata come piattaforma digitale, hanno portato ad una naturale evoluzione del progetto che, con Food Network/Discovery Channel, ha trovato anche un suo spazio televisivo. Protagonisti dei quattro appuntamenti chef che non hanno bisogno di grandi presentazioni quali Norbert Niederkofler, Riccardo Monco, Moreno Cedroni e Giancarlo Perbellini, che racconteranno la loro esperienza e animeranno le puntate di questa nuova ed interessante proposta televisiva.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.riministreetfood.com