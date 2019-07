Opel Insignia Country Tourer, anima off-road

Opel Insignia Country Tourer è uno dei tre modelli di vertice della gamma delle ammiraglie Opel, affianca le versioni Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer.

Velocità, potenza e controllo sono i fondamentali di una disciplina, il judo, che obbliga l’atleta ad una forte concentrazione per ottenere la miglior performance sportiva.

Tre caratteristiche che Opel Insignia Country Tourer riunisce grazie alla nuova architettura con la trazione integrale Twinster, l’asse posteriore con sospensione con cinque bracci, il potente ed elastico motore diesel due litri BiTurbo sequenziale con 210 CV, cambio automatico ad otto rapporti, coppia di 480 Newton metri già a 1500 giri/min.

La carrozzeria si distingue per le piastre sottoscocca anteriori e posteriori e per i rivestimenti neri che proteggono la carrozzeria e la predisposizione per la marcia off road grazie, anche, alla sua maggiore altezza dal suolo.

Così come nel judo il corpo dell’atleta è allenato per esprimere con rapidità, Opel Insignia Country Tourer è dotata del telaio FlexRide per supportare le elevate prestazioni con rapidità ed efficienza: il sistema controlla sospensioni, sterzo, risposta dell’acceleratore e punto di cambiata in funzione della modalità di guida selezionata, Standard, Sport oppure Tour attraverso il software Drive Mode Control, questo cuore ed anima del telaio attivo.

Il profilo di vettura dedicata al tempo libero ed alla famiglia è sottolineato dall’abitacolo di generose dimensioni e di grande versatilità. Caratteristiche in evidenza grazie al passo lungo, ai sedili anteriori certificati AGR e quelli posteriori riscaldabili e reclinabili con la configurazione 40/20/40, dal volume del bagagliaio fino a 1.665 litri al quale si accede attraverso il portellone con apertura e chiusura automatica, Keyless Open & Start.