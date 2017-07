Skoda Octavia: nuovo design per un look di forte impatto

Se dal 2014 a oggi è la Wagon più venduta in Europa, ci sarà pur un motivo, no? E di motivi, a dir la verità, la Skoda Octavia, la cui gamma è stata da poco completamente rinnovata, ne ha

parecchi…

Skoda Octavia un design che piace

A cominciare dall’estetica: sia nella versione berlina, sia nella versione wagon, infatti, la Octavia è diventata… donna. Una bella donna, elegante, affascinante e matura, apprezzata nel corso degli anni da milioni di persone. Pensate, per esempio, che a livello mondiale, solo la terza generazione di Octavia, lanciata nel 2013, ha abbondantemente superato il milione di unità vendute. Segno che la vettura piace, è affidabile, sicura, prestazionale, comoda e contraddistinta da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Skoda Octavia tante motorizzazioni disponibili

L’offerta è davvero completa, tanto che ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche: la gamma a benzina è composta dalla nuova motorizzazione 1.0 TSI da 115 CV, dall’apprezzata versione 1.4 G-TEC 115 CV (quella a metano) e dalla cattivissima 2.0 TSI da 245 CV che equipaggia la versione RS, la più potente Octavia mai prodotta in serie. Per gli amanti del diesel, invece, la scelta è fra il 1.6 TDI 115, il 2.0 TDI da 150 CV e il 2.0 TDI da 184 CV, quella utilizzabile su RS e Scout. Quest’ultima, poi, è disponibile di serie con la trazione integrale 4x4 a controllo elettronico e con un assetto specifico, rialzato di 3 cm rispetto alle versioni normali. Ampia disponibilità anche per la scelta della trasmissione: tra le principali novità, da segnalare il cambio automatico DSG abbinabile al nuovo 1.0 litri TSI e il DSG a 7 rapporti abbinabile alla versione Scout. Per la sportivissima RS sono confermati, invece, sia il cambio manuale sia il cambio automatico DSG.

Skoda Ocatvia dimensioni generose

Dimensioni da prima della classe. La Skoda Octavia berlina è lunga 4,667 mm (4.670 mm la wagon), larga 1.814 mm (stesso dimensione per la wagon), alta 1,465 mm (1,461 la wagon) e ha il passo di 2,686 mm (lo stesso della wagon). Sorprende il bagagliaio il cui volume va’ da 610 a 1.740 litri (da 480 a 1.610 litri per la Wagon G-TEC).

Skoda Ocativa nuovi allestimenti

Gamma rinnovata, quindi, proposta nei tradizionali allestimenti Active, Ambition, Design Edition, Executive e Style, con un listino che sostanzialmente è rimasto identico. Si parte dai 20.100 euro necessari per acquistare la Octavia 1.0 TSI 115 CV Active (la versione wagon costa 21.150 euro) e si arriva a 25.570 euro per la 2.0 TDI 150 CV (26.620 euro per la wagon). Bisogna spendere qualcosa in più (ma ne vale la pena) per la RS (da 30.400 per la 2.0 TDI 184 CV con il prezzo della wagon fissato a 31.450) e per la Scout (da 30.940 euro).

“La nuova versione Executive – spiega Francesco Cimmino direttore di Skoda Italia – è stata pensata appositamente per l’utenza Business ed è dotata di serie del navigatore satellitare Amundsen con display da 8”, USB e connettività Apple, Smartlink+ e 1 anno di servizi Infotainment ONLine”.