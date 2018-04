Vendite record per Groupe PSA nel primo trimestre 2018

Continua la Crescita per il Groupe PSA nel primo trimestre 2018 il fatturato sale a 18.182 M€ contro i 12.798 M€ del primo trimestre 2017. La crescita registrata dall'inizio dell’applicazione del piano Push to Pass, a tasso di cambio e perimetro costanti, raggiunge il 21,6%4.

Il fatturato della divisione Automotive PCD arriva a 10.214 M€, in aumento del 13,3% rispetto al primo trimestre 2017. Un rialzo ottenuto in particolare grazie alla crescita dei volumi e del mix Paese (+6,0%) e del mix prodotti (+4,5%) legata al successo mondiale dei nuovi modelli del Gruppo. Infine, le vendite ai partner (+3,9%) compensano ampiamente gli effetti negativi dei tassi di cambio (-2,8%). Il fatturato della divisione Automotive OV nel primo trimestre 2018 è di 4.838 M€ .

I volumi di vendita mondiali del 1° trimestre 2018 sono in aumento in tutte le regioni (Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina, Eurasia, Indo-Pacifico e Cina) con un risultato record di 1,05 milioni di veicoli venduti.

A fine marzo 2018, lo stock di PCD raggiuge quota 438.000 veicoli5 (incluso lo stock della rete indipendente), con un aumento di 48.000 veicoli rispetto a fine marzo 2017. Lo stock OV totalizza 219.000 veicoli a fine marzo 2018.

Jean-Baptiste de Chatillon, Direttore Finanziario di Groupe PSA e membro del Direttorio dichiara: «L’applicazione rigorosa del piano strategico Push to Pass e del piano di risanamento di Opel Vauxhall farà di questo eccellente risultato una base solida per il futuro».

Prospettive di mercato: per il 2018, il Gruppo prevede un mercato automotive stabile in Europa, in crescita del 4% in America Latina, del 10% in Russia e del 2% in Cina.

Obiettivi operativi

Il piano Push to Pass fissa gli obiettivi seguenti per il Groupe PSA (tranne Opel Vauxhall):

- un margine operativo corrente6 medio superiore al 4,5% per la divisione auto sul periodo

2016-2018, con un obiettivo superiore al 6% da raggiungere entro il 2021; - una crescita del 10% del fatturato di Gruppo tra il 2015 e il 20187, mirando a un ulteriore

15% entro il 20217.