Da Sanremo a Glastonbury: il "Festival" all'italiana e nel resto nel mondo

di Lorenzo Zacchetti

Guardare il Festival di Sanremo fa parte delle molte cose che gli italiani fanno, ma che non sempre dicono. Da questo punto di vista rappresenta al meglio il Paese, mentre sulla rappresentatività squisitamente musicale forse ci sarebbe da eccepire.



...o forse è solo wishful thinking, perché francamente preferirei non essere rappresentato nel mondo dal duetto tra Elettra Lamborghini e Myss Keta sulle note maltrattate di “Non succederà più”. Simpaticissime entrambe, ma esibizione da dimenticare.



Molto rappresentativa del Paese è invece l'enfasi sul ritorno di blasonati protagonisti di altre stagioni quali Ricchi & Poveri, Albano & Romina, Massimo Ranieri... “Molto italiana”, appunto, come direbbe Stanis Larochelle.



Lo stesso valga per l'innumerevole serie di polemiche: da quelle precedenti l'evento (che come sempre sono state il miglior marketing possibile) alla querelle Fiorello-Tiziano Ferro , passando per l'immancabile accusa di plagio, in attesa di sorpres delle ultime due serate.

La novità è che stavolta le polemiche coinvolgono anche gli osservatori come Selvaggia Lucarelli, tanto sensibile nella scrittura del monologo di Rula Jebreal quanto graffiante nel commentare le esternazioni di Diletta Leotta e Roberto Benigni: il suo passaggio a TPI.it (che peraltro affaritaliani.it vi ha annunciato in anteprima ) è stato seguito da uno scambio dai toni accesi con l'a.d. de “Il Fatto Quotidiano” , e oggi Giulio Gambino ha raccontato le ragioni della scelta della sua testata in un bell'articolo che svela anche i retroscena sull'ingaggio di Luca Telese.



Vero maestro nel monopolizzare le discussioni sui social, tra gli artisti visti sul palco dell'Ariston, è senza dubbio Achille Lauro: prima semi-desnudo e poi alla Ziggy Stardust, riesce a far parlare di se' più che della canzone e del suo titolo piuttosto equivoco. Personamente preferivo “Rolls Royce” e, in generale, mi pare che durante la gestione-Baglioni il livello medio fosse un po' più alto. Tuttavia, è vero che nel corso dei suoi 70 anni di vita il Festival è stato anche molto peggio di così, patendo diversi acciacchi.



Nemmeno i più snob possono dire che a Sanremo 2020 manchino le belle canzoni, a partire da quella di Bugo & Morgan, che peraltro ha uno stile molto internazionale, ben lontana dal cliché della melodia all'italiana (e questo è un merito). Brave anche Tosca, Elodie e persino Junior Cally, uno dei protagonisti delle già citate polemiche della vigilia. Per ragioni anche piuttosto solide, in questo caso.



Tutti ingredienti tipici di un classico “Festival” all'italiana. La stessa parola ha una declinazione particolare nel nostro Paese, rispetto al resto del mondo. Essendo abituato a un'altro tipo di musica, mi sono venuti in mente gli altri Festival che si svolgono in giro nel mondo: non certo degli ingessati happening nei teatri, ma veri e propri tour de force di adrenalina all'aperto, anche sotto la pioggia.ù

E con la partecipazione di veri e propri big planetari.



Giusto per avere un termine di paragone, mi è sembrato interessante elencarveli non tutti, ma soltanto i più importanti che si svolgeranno nel corso del 2020, con i relativi partecipanti.



Giudicate voi.



Coachella

(Indio, 10-12 e 17-19 aprile)

Con: Calvin Harris, Lewis Capaldi, Mika, Thom Yorke, Duke Dumont, Fatboy Slim, Charli XCX, Carli Rae Jepsen, Rage Against The Machine, Lana Del Rey, Travis Scott…

New Orleans Jazz & Heritage Festival

(New Orleans, 23 aprile e 3 maggio)

Con: Foo Fighters, Stevie Nicks, Lizzo, The Who, Dead & Company, Lionel Richie, Erykah Badu….

The Governors Ball Music Festival

(New York, 29-31 maggio)

Con: Missy Elliott, Vampire Weekend, Stevie Nicks, Miley Cyrus…

Primavera Sound

(Barcellona 4-6 giugno)

Con: Iggy Pop, Pavement,The National, Lana Del Rey, Massive Attack, The Strokes….

Rock Am Ring

(Nürburgring, 5-7 giugno)

Con: Green Day, System of a Down…

Rock Im Park

(Norimberga, 5-7 Giugno)

Con: Green Day, System of a Down…

Donnington

(Donnington, 10-14 giugno)

Con: Kiss, Iron Maiden, Korn…

Isle of Wight Festival

(Isola di Wight 11-14 giugno)

Con: Lionel Richie, Lewis Capaldi, Snow Patrol, The Chemical Brothers, Duran Duran…

Bonnaroo Music and Arts Festival

(Tennessee, 11-14 giugno)

Con: Tool, Lizzo, Tame Impala, Lana Del Rey, Flume, Vampire Weekend, Miley Cyrus…

Love Box

(Londra, 12-14 giugno)

Con: Groove Armada, Tyler, The Creator, Anderson Paak, Charli XCX e FKA Twigs

Download Festival

(Derby 12 -14 giugno)

Con: Kiss, Iron Maiden, The Offspring, Deftones…

Hellfest Open Air

(Clisson, 19 -21 giugno)

Con: Deep Purple, Faith No More; Judas Priest, System of a Down…

Sónar

(Barcellona, 18-20 giugno)

Con: Bad Bunny, Disclosure, Floating Points, Stormzy...

York Festival

(York, 19-21 giugno)

Con: Madness, Westlife, Lionel Richie…

Rock in Rio Lisboa

(Lisbona, 20-21 giugno)

Con: Foo Fighters, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher, The National, Post Malone…

Glastonbury

(Pilton, 24-26 giugno)

Dopo gli annunci di Paul McCartney e Taylor Swift c’è grande attesa per il resto del cast della 50° edizione. L’anno scorso c’erano Stormzy, The Killers, The Cure, Johnny Marr, Kylie Minogue, Liam Gallagher…

Roskilde Festival

(Roskilde, 27 giugno- 4 luglio)

Con: Tom Yorke, Taylor Swift, TLC….

Main Square Festival

(Arras, 3-5 luglio)

Con: Black Eyed Peas, Alan Walker, L.P., Sting, The Pixies, 21 Pilots, Sum 41

EXIT Festival

(Novi Sad, 4-8 luglio)

Con: David Guetta, Fatboy Slim, Kosheen

Mad Cool Festival

(Madrid, 9-11 luglio)

Con: The Killers, Kings Of Leon, Faith No More, Billie Eilish, Taylor Swift, HEIM…

Trnsmt

(Glasgow, 10-12 luglio)

Con: Liam Gallagher, Snow Patrol, Ian Brown…

Pitchfork Music Festival

(Chicago, 17-19 luglio)

Lineup da definire, nel 2019 c’erano HAIM, The Isley Brothers, Robyn e Mavis Staples

Tomorrowland

(Boom, 17-26 luglio)

Con: David Guetta, Marshmello, Eric Prydz, Armand van Buhren, Tiesto…



Super Bock Super Rock

(Lisbona, 18-20 luglio)

Con: A$AP Rocky, Rex Orange County, Kevin Morby, Hinds…

Lollapalooza

(Chicago, 30 luglio-2 agosto)

Lineup da annunciare, nel 2019 c’erano Childish Gambino, The Strokes, 21 Pilots, Tame Impala, The Chainsmokers…



Sziget Festival

(Budapest, 5-11 agosto)

Lineup da definire. Nel 2019 c’erano Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine e Post Malone

Festival Interceltico

(Lorient, 7-16 agosto)

Lineup da definire, negli scorsi anni ci sono stati Simple Minds, Manic Street Preachers, Sinead O’Connor, Goran Bregovic, The Coors, Amy McDonald…

Flow

(Helsinki, 14 -16 agosto)

Con: Bon Iver e altri da annunciare



Boomtown

(Winchester, 12-16 agosto)

Con: Underworld, Wu-Tang Clan, Kelis, Kool & The Gang, De La Soul, The Libertines, Sugarhill Gang & Furious 5…

Reading Festival

(Reading, 27-30 agosto)

Con: Liam Gallagher e altri da definire

Leeds Festival

(Leeds, 27-30 agosto)

Con: Liam Gallagher e altri da definire



Rock in Rio Brasil

(Rio, 27 settembre – 6 ottobre)

Lineup da annunciare. Nel 2019 c'erano: Red Hot Chili Peppers, Dave Matthews Band, Imagine Dragons, Foo Fighters, Muse e Cardi B

Austin City Limits Music Festival

(Austin, 2-4 e 9-11 ottobre)

Lineup da annunciare. Nel 2019 c'erano: Guns N'Roses, Mumford & Sons, Childish Gambino, The Cure, Cardi B, Billie Eilish, Tame Impala, Robyn…

Lollapalooza Argentina

(Buenos Aires, data da definire)

Con: Guns N’Roses, The Strokes, Gwen Stefani, Lana Del Rey…