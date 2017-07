A FIRENZE I DEPRODUCERS CON 'BOTANICA', AL MUSART FESTIVAL

17 luglio 2017- 16:48

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Tappa a Firenze, in Piazza della Santissima Annunziata, per 'Botanica', il progetto culturale multimediale sviluppato dal collettivo musicale DeProducers – che riunisce i musicisti e produttori Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci – in collaborazione con il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e l’azienda Aboca.Il peculiare sound di 'Botanica' sarà protagonista il 22 luglio nel capoluogo toscano in occasione del MusArt Festival: chitarra, basso e tastiera possono danno al rumore della linfa che scorre nelle arterie vegetali, all’energia del granulo pollinico che perpetua la specie arborea, alla potenza della radice che àncora la pianta al terreno e la fortifica fornendole acqua e sali minerali. Tutto questo avviene perchè in 'Botanica' l’arte offre una sponda alla scienza per tradurre in emozioni il grande apparato ingegneristico che muove il mondo vegetale. 'Botanica' è una sorta di manifesto in note che esprime i valori aziendali di Aboca, riferimento internazionale nella ricerca sui complessi molecolari vegetali per la salute e il benessere delle persone: nella natura c’è tutto, anche l’arte. Ed ecco che la musica 'illustra' la scienza per scoprire gli aspetti più curiosi, interessanti e spesso sconosciuti della botanica.Partito da Roma il 21 marzo e successivamente approdato a Sansepolcro (Arezzo), dove Aboca è nata e dove si trova la direzione della società, il tour vede la musica fondersi con le parole di Mancuso: le note, immerse nelle proiezioni sincronizzate di Marino Capitanio, accompagnano il viaggio degli spettatori disegnando mondi sonori coerenti con la narrazione della natura.Il tour è 'fotografato' nell'album 'Botanica' che contiene 11 tracce grazie alle quali delinea un percorso circolare dove la perfezione del mondo vegetale invita l’ascoltatore a rinnovare la propria prospettiva: non piante ma esseri intelligenti dotati di sensi per respirare, crescere, prosperare e persino dialogare. L'invito rivolto al pubblico è a conoscere, attraverso i brani musicali, alcuni 'personaggi di spicco' del mondo vegetale come il Pinus Longaeva con la traccia 'Dendrocronologia', la Digitalis purpurea, pianta essenziale per i cardiopatici per le sue proprietà medicinali, con il brano 'Global Seed Vault', il Catharanthus roseus che aiuta l’80% dei bambini affetti da leucemia a sopravvivere.Il tour si è arricchito di nuove tappe che vedranno i DeProducers esibirsi in alcune delle principali città italiane, spesso in occasione di festival, per tutto il 2017: il 6 agosto a Locorotondo per il Locus Festival, il 6 settembre a Bassano del Grappa all’Operaestate Festival, il 9 settembre al Festival Letteratura di Mantova, il 15 settembre a Pordenone per il Pordenonelegge e il 13 dicembre al Teatro Grande di Brescia. Nel 2018 DeProducers e Aboca vogliono portare 'Botanica' all'estero, in giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Il progetto comprende anche l'omonimo libro 'Botanica - Viaggio nell’universo vegetale' di Stefano Mancuso, che offre una narrazione appassionata del mondo vegetale e si pone come completamento testuale per chi desidera proseguire questo viaggio nelle meraviglie anche dal salotto di casa propria.