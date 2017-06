ALITALIA: CONFAPI PADOVA, CON I SOLDI BUTTATI SI POTEVANO RICAPITALIZZARE BPVI E VB

Padova, 6 giu. (AdnKronos) - "Rianimare una salma. L’immagine è tetra, ma, ahinoi, rende l’idea, perché è questo che i sindacati (e non solo) hanno provato a fare per l’ennesima volta. E dire che lo stesso ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, a proposito di un possibile salvataggio pubblico di Alitalia, ha recentemente dichiarato che 'I cittadini italiani hanno già messo circa 7 miliardi e 400 milioni sui vari progetti di salvataggio, credo sia sufficiente'. Una cifra, calcolata per il periodo precedente alla vendita a Ethiad, persino troppo bassa, perché a questa vanno aggiunti i 600 milioni del prestito ponte stanziato dal Governo. E si arriva così a 8 miliardi tondi tondi". Fabbrica Padova, Centro studi di Confapi, in concomitanza con l’apertura delle buste di interesse per l’acquisizione della compagnia, ha provato a calcolare cosa si sarebbe potuto fare con un investimento tanto considerevole. "Una constatazione preliminare: considerando i 60,8 milioni di abitanti del Paese, è come se sulla testa di ognuno gravasse una tassa di 131,6 euro destinata alla compagnia aerea. Ma, tornando agli 8 miliardi iniziali, avrebbero permesso di costruire 12 nuovi ospedali a Padova, partendo dalla stima di 643 milioni di spesa calcolata a suo tempo dal gruppo tecnico istituito ad hoc dalla Regione Veneto per definire i costi dell’opera attorno a cui si dibatte da anni", spiega Confapi Padova. "E il Centro congressi che dovrebbe sorgere nell’ambito del polo fieristico sulla base del progetto firmato dall’archistar giapponese Kengo Kuma? Costa “solo” 19 milioni e 300 mila euro. Il che significa che si sarebbe potuto costruire comodamente e che se ne sarebbero potuti edificare altri 413 in giro per l’Italia - prosegue - E la famigerata seconda linea del tram che avrebbe dovuto collegare Voltabarozzo, stazione ferroviaria e Stadio Euganeo? Doveva costare fra i 60 e i 70 milioni di euro. Se ne sarebbe potute realizzare almeno 123".