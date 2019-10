12 ottobre 2019- 17:38 Autonomia: Armao, 'sistema regioni deve riformarsi'

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Solo un Sud forte e competitivo può, insieme alle regioni del Nord, trainare il Paese e garantire un futuro di crescita e sviluppo. E il sistema delle regioni deve riformarsi, a prescindere dal progetto di autonomia differenziata, in modo da poter dialogare meglio con il governo e far pesare a livello nazionale le istanze dei territori". Lo ha detto Gaetano Armao, vice presidente della Regione Sicilia, intervenendo a 'IdeeItalia', la due giorni di incontri e dibattiti organizzata da Forza Italia a Milano."In Sicilia stiamo facendo un grande lavoro - ha aggiunto - la nostra giunta regionale sta sistemando i conti disastrati che ci ha lasciato la precedente amministrazione, stiamo facendo tanti investimenti, iniziative, progetti. Digitale, fondi europei, semplificazione: sono tante le cose positive realizzate in questi anni".