20 novembre 2018- 14:23 Bper, accordo con commercialisti Bologna per conto dedicato

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - E' stato siglato nei giorni scorsi a Bologna un accordo di collaborazione tra Bper Banca e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. L’intesa consentirà alla Banca di avvicinarsi agevolmente ai commercialisti di Bologna che partecipano alle iniziative della Fondazione attraverso l'offerta di un conto dedicato e di una carta di credito personalizzata con il logo della Fondazione.Tra le altre iniziative in programma, l’organizzazione di un convegno sull’Antiriciclaggio, previsto entro la fine dell’anno, e la presenza dei link sul portale della Fondazione che rimandano direttamente al sito di Bper Banca e a quello di Bper Leasing, al fine di permettere agli iscritti di ottenere facilmente informazioni riguardo le offerte commerciali dell’Istituto."Questa intesa - commenta Paolo Barchi, Responsabile della Direzione Tosco-Emiliana di Bper Banca - ci consente di essere vicini all’attività dei Dottori Commercialisti di Bologna, categoria alla quale teniamo in modo particolare. Le agevolazioni a favore degli iscritti, oltre alle iniziative di carattere didattico e formativo congiuntamente condivise, sono frutto di un impegno costante attraverso il quale la Banca si propone in modo professionale, innovativo e con rinnovata attenzione al settore dei Professionisti e ai Territori che presidia”.