CAFFè+CUCINA, APRE LO SPAZIO RISTORANTE CHEF EXPRESS ALL'INTERPORTO DI BOLOGNA

13 febbraio 2018- 19:48

Bologna, 13 feb. (AdnKronos) - Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare 60 posti a sedere al bar, 220 posti ristorante e altri 40 posti in sala riservata per eventi privati o aziendali. "L'Interporto di Bentivoglio, a Bologna, è il luogo ideale per una struttura come questa - ha detto l'amministratore delegato di Chef Express Cristian Biasoni - ha 4mila dipendenti su una superficie di 4 milioni di metri quadri in cui gravitano più di 100 aziende. Volevano creare uno spazio per una pausa pranzo di qualità, anche self service, ma con i menù ricercati del nostro chef Roberto Valbuzzi" . Il nome cucina+caffè@interporto richiama anche gli orari di apertura. Dalla colazione alle 6:30 del mattino fino alle 22 della sera