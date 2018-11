18 novembre 2018- 13:13 Calcio: assessore Veneto, 'Carta Etica Sport' contro disvalori e aggressioni (3)

(AdnKronos) - "Dopo aver dato al Veneto la Carta Etica dello Sport, approvandola in Consiglio regionale poco più di un anno fa, ora siamo impegnati a divulgarla, a farla conoscere e adottare, guardando in primis ai giovani e alla scuola, con un concorso che punta a coinvolgere il maggior numero possibile di studenti e soprattutto di classi, premiando in particolare il ‘gioco di squadra’, partendo dall’approfondimento di uno strumento che ha lo scopo di educare a corretti stili di vita, che afferma i principi del rispetto, della solidarietà, della lealtà e dell’inclusione", sottolinea l'assessore veneto spiegando il concorso 'Disegna a fumetti la Carta Etica”, rivolto alle classi delle scuole venete secondarie di primo e secondo grado e degli istituti professionali, che avrà come testimonial la campionessa Federica Pellegrini.I vincitori saranno premiati nella manifestazione di chiusura prevista per gennaio 2019. Inoltre, i lavori migliori saranno pubblicati in un volume che ospiterà anche una storia a fumetti redatta da autori professionisti sulla Carta Etica dello sport che avrà per protagonista la stessa Federica Pellegrini.