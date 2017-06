CITTADINANZA: BLOG GRILLO, IUS SOLI è UNA SOLA, NON ESISTE IN UE (2)

20 giugno 2017- 15:25

(AdnKronos) - "Concedere lo ius soli in Italia -prosegue M5S- ha, dunque, delle conseguenze anche sulla vita civile e democratica di altri Stati membri. Sulla base di questo presupposto e secondo il buon senso, la cittadinanza andrebbe regolata in maniera univoca per tutti i Paesi dell’Unione europea, visto che una volta acquisita la cittadinanza di uno dei 28 Paesi si può risiedere liberamente in ognuno di questi".Anche perche, argomentano i 5 Stelle, "in nessuno Stato europeo esiste, lo ius soli puro, ossia il diritto alla cittadinanza per nascita". Quindi la proposta M5S: "Il Parlamento europeo sta discutendo la riforma del sistema di asilo comune: un provvedimento necessario per l’Italia per condividere con gli altri Paesi europei le migliaia di domande di asilo che arrivano. Chiediamo che lo stesso dibattito avvenga per la cittadinanza parallelamente all'unica riforma che serve subito all'Italia: la cancellazione del Regolamento di Dublino, un accordo illegale - come ha dichiarato anche l'avvocato generale della Corte Ue - e che ha trasformato l’Italia nel campo profughi d’Europa". "Il Pd ritiri il pastrocchio dello ius soli e avvii una discussione nelle sedi istituzionali opportune, ossia quelle europee, per provare a trovare in materia di cittadinanza soluzioni veramente efficaci e uguali per tutti".