19 agosto 2019- 21:53 Colucci: Asp, 'se ne va una di noi, lascia un vuoto incolmabile' (2)

(AdnKronos) - "Prima da inviata e poi da vice direttore del Tg2 (2009), Ida Colucci -si legge nella nota dell'Asp- ha raccontato ai telespettatori molti avvenimenti internazionali fino a quando, nell’agosto del 2016, è stata chiamata dall’allora direttore generale Antonio Campo dall’Orto alla guida del telegiornale della seconda rete della Rai. Un impegno totalizzante quello che Ida ha esercitato dalla palazzina del Tg2 di Saxa Rubra proseguito fino a novembre del 2018 quando la malattia aveva già bussato per la seconda volta forte alla sua porta"."Con Ida se ne va una di noi. Ci lascia un vuoto incolmabile ma anche un ricordo da conservare e un esempio da seguire non solo per i colleghi più giovani. Al marito, il collega Flavio Mucciante, alla mamma Tina, al fratello Andrea e alla cognata Ilaria va l’abbraccio più affettuoso dell’Associazione stampa parlamentare. I funerali di Ida si svolgeranno in forma strettamente privata il 20 agosto".