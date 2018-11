13 novembre 2018- 13:11 Enav: utile 9 mesi a 98,8 mln +10,2%, cresce traffico(3)

(AdnKronos) - Sul fronte dei dati economico-finanziari, nei primi 9 mesi dell'esercizio Enav mostra un aumento dell’1,9% dell'ebitda, rispetto al 30 settembre 2017, che raggiunge i 235 milioni di euro, con un margine Ebitda al 34,8%, in aumento (+0,6 p.p.) rispetto al 2017. L'ebit consolidato nei primi nove mesi del 2018 si è attestato a 140,9 milioni di euro, in incremento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2017, anche grazie alla positiva conclusione di alcuni contenziosi con il personale e con i fornitori. L’Ebit margin al 30 settembre è pari a 20,9% in miglioramento dell’1,7% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.I costi operativi si attestano a 440,7 milioni di euro in diminuzione dello 0,4% rispetto ai primi nove mesi del 2017. Il Gruppo Enav ha proseguito nel suo percorso di efficientamento dei costi, grazie ad interventi su specifiche componenti di spesa ed all’ottimizzazione dei processi tra le società del gruppo. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 è negativa per 55,3 milioni di euro in netto miglioramento rispetto all’importo negativo di 117,5 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2017. Tale risultato è frutto della dinamica degli incassi e dei pagamenti connessi all’operatività ordinaria che ha prodotto un flusso di cassa positivo, determinato anche dall’incremento del fatturato legato al maggior traffico generato nel periodo, nonché del pagamento del dividendo per 100,9 milioni di euro, del versamento del saldo e del primo acconto IRES per 17,6 milioni di euro e all’acquisto di azioni proprie per 2,6 milioni di euro.