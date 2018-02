ENEL: RICEVE PREMIO CORPORATE GOVERNANCE 2018 DI ETHICAL BOARDROOM (3)

12 febbraio 2018- 16:49

(AdnKronos) - In particolare, il piano conferma e rafforza l’impegno specifico, originariamente assunto nel settembre 2015, per il conseguimento dei seguenti obiettivi SDG: Istruzione di qualità, inclusiva ed equa per 800.000 beneficiari entro il 2020, raddoppiando il precedente obiettivo di 400.000 beneficiari (SDG 4); Accesso ad energia economica e pulita per tre milioni di beneficiari entro il 2020, principalmente in Africa, Asia e America del Sud (SDG 7) ; tre milioni di beneficiari in termini di occupazione e di crescita sostenibile ed inclusiva entro il 2020, raddoppiando il precedente obiettivo di 1,5 milioni (SDG 8); Cambiamento climatico: riduzione delle emissioni a meno di 350gCO2/KWheq entro il 2020 (SDG 13).L'impegno di Enel nel rispettare i più elevati standard di sostenibilità ha sempre più attirato l'attenzione dei fondi di investimento socialmente responsabili. Sulla base dei dati più recenti, risalenti a dicembre 2017, i fondi SRI (Socially Responsible Investor) detengono l'8,6% dell’intero capitale di Enel (rispetto all'8,4% registrato a giugno 2017) e rappresentano l'11,3% del flottante (dall’11% registrato a giugno 2017).