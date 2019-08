16 agosto 2019- 08:26 Ferragosto: sindaco Agrigento, 'plauso a forze dell'ordine'

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Plauso alle forze dell'ordine e alla polizia municipale, plauso alle squadre impegnate nella pulizia straordinaria delle spiagge. Servizio d'ordine eccellente e pulizia garantita sin dalle prime ore dal mattino. Ora che ferragosto s'avvia a conclusione e che le migliaia di persone che hanno affollato il litorale e la città, tra ieri e oggi, in gran parte hanno fatto rientro, posso affermarlo serenamente". Così il sindaco di Agrigento Calogero Firetto. "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in queste ore di festa per garantire il servizio d'ordine, il rispetto dei luoghi in centro città e al mare. Complessivamente si è registrato un atteggiamento collaborativo da parte dei cittadini, che, come già in altre circostanze, hanno dimostrato di voler costruire i presupposti di una comunità matura e responsabile. Grazie anche a loro - aggiunge - L'organizzazione complessiva è riuscita a neutralizzare alcuni sporadici atti di inciviltà, anche sulla battigia e in modo particolare a Cannatello. Rispetto alle cronache di altre città possiamo dirci più che soddisfatti".