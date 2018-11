20 novembre 2018- 21:20 Fisco: pwc e Banca Mondiale, carico fiscale imprese Italia sale a 53% profitti

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - L'Italia perde altre posizioni e si posiziona al 118esimo posto nella classifica mondiale dei Paesi dove le imprese pagano meno tasse e sono minori gli adempimenti fiscali. Banca Mondiale e PwC hanno pubblicato il loro rapporto ‘Paying Taxes 2019’, che studia la facilità nel pagare le imposte in 190 economie e fotografa l’incidenza della tassazione dell’attività produttiva nei singoli paesi. L'Italia scende di sei posti e aumenta il carico fiscale complessivo delle imprese (il Total Tax & Contribution Rate), che sale al 53,1% dei profitti commerciali (+5% sul 2016), per effetto della riduzione degli sgravi contributivi. E viene così in parte riassorbita, secondo il rapporto, la riduzione positiva ottenuta nel 2016 sul 2015. Secondo Fabrizio Acerbis (PwC), "i dati pubblicati oggi confermano che si sta alzando la volatilità delle scelte di politica economica in molti Paesi. Il risultato dell’Italia è allineato alle attese e scontato nelle nostre simulazioni, ma non per questo meno rilevante. Nonostante il beneficio della riduzione dell’aliquota Ires, sull’anno in esame pesa il parziale riassorbimento degli effetti positivi della decontribuzione dei neoassunti, che nell’anno precedente erano risultati decisivi per il miglioramento dell’indicatore". In tutto, stando al rapporto, soo 238 sono le ore impiegate dalle imprese italiane per gli adempimenti fiscali. E' un dato inalterato, in linea con la media mondiale ma superiore alla media europea. Sono invece 14 i pagamenti annuali, un dato inalterato rispetto al 2016, nettamente inferiore alla media mondiale, sostanzialmente in linea con la media europea. L’Italia si rivela però un paese competitivo rispetto ad economie avanzate comparabili, come Belgio, Francia, che hanno registrato un Ttcr superiore.