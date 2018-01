FS: FIT, CONTRO AGGRESSIONI AGGIORNARE NORME PER TUTELA LAVORATORI

20 gennaio 2018- 11:53

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - “Pur ribadendo il nostro massimo rispetto per l’Autorità giudiziaria, esprimiamo preoccupazione per il possibile peggioramento del clima di insicurezza in cui lavorano ferrovieri e autoferrotranvieri”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito alla vicenda del capotreno di Trenitalia condannato nei giorni scorsi a 20 giorni di carcere per violenza privata nei confronti di un passeggero che viaggiava sprovvisto di biglietto. “Le sentenze si rispettano e attendiamo la fine del percorso giudiziario - prosegue Pellecchia - Tuttavia temiamo che qualcuno possa erroneamente percepire la sentenza come un incoraggiamento a non rispettare le regole durante i viaggi in treno o in autobus. Com’è noto, infatti, nel 2017 sono aumentate le aggressioni a ferrovieri e autoferrotranvieri e conseguentemente la percezione di insicurezza sia da parte loro che dei viaggiatori".