GDO: CARREFOUR, IN CINA ALLEANZA STRATEGICA CON TENCENT E YONGHUI

23 gennaio 2018- 10:36

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - I due colossi cinesi Tencent e Yonghui investiranno in Carrefour China. Il gruppo francese annuncia un "potenziale investimento" e un accordo di "alleanza strategica" che dovrebbero trasformarsi in un acquisto di quote alla fine delle quali Carrefour rimarrà comunque "il maggiore azionista" della controllata cinese. I due gruppi - uno è un gigante dell'hi-tech mentre l'altro possiede la più grande catena di market e superstore del Paese - hanno siglato un accordo preliminare con Carrefour. L'obiettivo è "unire le competenze di retail globale di Carrefour all'eccellenza tecnologica di Tencent e al know-how operativo di Yonghui". Tencent, che di recente ha investito nel capitale di Yonghui, ha firmato una partnership a parte con Carrefour, attraverso la quale il gruppo migliorerà la sua visibilità e i suoi servizi online.