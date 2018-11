21 novembre 2018- 08:16 **Generali: in piano 1 mld investimenti in digitale**

Roma, 21 nov, (AdnKronos) - Innovazione e trasformazione digitale: è questo uno dei pilastri di 'Generali 2021', il nuovo piano strategico 2019-2021 varato dal gruppo. Per conseguire questo obiettivo, Generali mette in campo circa 1 miliardo di euro di investimenti totali in iniziative strategiche interne.