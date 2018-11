19 novembre 2018- 16:27 Governo: Toninelli, non seguo Crozza che mi imita in tv...

Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non seguo Crozza in tv quando fa e mie imitazioni, ma rido quando me lo dicono...". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, parlando delle imitazioni che fa del politico del M5S il comico Maurizio Crozza. Toninelli, ridendo, ha poi ribadito di stare "benissimo" dopo avere "mangiato la mela insieme con Davide Casaleggio". Il riferimento è allo sketch in cui Crozza interpreta Toninelli che riceve il frutto 'avvelenato' dalla Casaleggio associati e dopo averlo mangiato comincia a sentirsi male.