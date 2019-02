19 febbraio 2019- 15:39 Intesa Spaolo: nel 2018 erogati 7,1 mld a imprese del Nordest

Padova, 19 feb. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo conferma il ruolo di motore dello sviluppo dell’impresa italiana, contribuendo ad accrescere il valore del Made in Italy nel mondo. Nel corso del 2018 nel Triveneto sono stati erogati a famiglie e imprese finanziamenti a medio a lungo termine per 7,1 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedenteLo ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo che ha incontrato a Padova presso la sede di Intesa Sanpaolo numerosi imprenditori del Triveneto per illustrare le nuove iniziative della banca dedicate alla crescita e allo sviluppo internazionale delle imprese. Erano presenti anche il direttore regionale Renzo Simonato e il capo economista Gregorio De Felice.Durante l’evento sono state illustrate le quattro direttrici su cui si concentra l’attività di Intesa Sanpaolo a supporto della crescita delle imprese: internazionalizzazione, innovazione, capitalizzazione e sviluppo. Su questi temi si sono confrontati i partecipanti della tavola rotonda, Massimo Pavin, presidente e AD Sirmax e Remo Pedon, presidente Pedon, e i numerosi imprenditori ospiti con interventi rivolti a far emergere da un lato le esigenze delle pmi e dall’altro le risposte della banca.