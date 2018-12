6 dicembre 2018- 19:14 Italo: arriva nuova app per prenotazioni e offerte (2)

(AdnKronos) - Inoltre, l’app consente anche di registrarsi al Programma fedeltà Italo Più per accumulare punti e ottenere biglietti premio! Tutte le novità dell’App Italo saranno rese note sui canali social ufficiali di Italo già a partire da oggi attraverso simpatiche video pillole che racconteranno in breve le innovative funzionalità e che mirano a comunicarne la rinnovata esperienza di navigazione, concepita al fine di venire incontro alle esigenze dei suoi utilizzatori. In soli pochi anni si è giunti ad oltre 2.500.000 di downloads, facendo dell’App uno dei principali canali di vendita e di comunicazione di Italo che prosegue così la sua corsa ad alta velocità anche su smartphone e tablet!