14 novembre 2018- 13:56 Libia: Funzionari Polizia, gestione perfetta di Prefetto e Questore Palermo

Palermo, 14 nov. (AdnKronos) - "Crediamo sia importante sottolineare come il felice esito di un convegno di importanza strategica come quello svolto a Palermo per affrontare la crisi libica e che ha visto la presenza del Presidente del Consiglio Conte, insieme a 10 tra Capi di Stato e di Governo, e relative delegazioni, sia da attribuire alla gestione perfetta gestione del Prefetto Antonella De Miro e del Questore di Palermo, Renato Cortese". Così Enzo Letizia, segretario dell'Associazione Nazionale Funzionari è intervenuto con una nota a margine del summit sulla Libia di Palermo. "Va dato atto che le donne, gli uomini, i funzionari e i dirigenti delle Forze dell’Ordine hanno assicurato la sicurezza del vertice e delle delegazioni con spirito di sacrificio ed un alto senso di responsabilità", si legge ancora."Si è trattato di un impegno straordinario, sia sotto il profilo della logistica che della pianificazione ed esecuzione dei servizi, che ha visto operare tutte le forze di Polizia in un'ottica di collaborazione e di perfetto coordinamento e che hanno rappresentato un tassello fondamentale per la riuscita di un summit di importanza strategica per la pacificazione del suolo libico, passaggio fondamentale nelle delicatissime azioni di contrasto alla tratta di esseri umani”, conclude Letizia.