LODI: CONTROLLORE TRENO ACCOLTELLATO, CONFERMATO SCIOPERO LUNEDì

20 luglio 2017- 20:10

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - E' confermato, per lunedì, lo sciopero dei dipendenti di Trenord, dopo ll'aggressione di ieri ai danni di un capotreno. I rappresentanti dei sindacati, al termine di un incontro in Regione Lombardia, hanno confermato lo sciopero unitario di otto ore, dalle 9 alle 17. I sindacati di Cgil, Cisl e Uil hanno rilevato "con disappunto la mancata presenza all'incontro di Trenord, il cui impegno è indispensabile per ricercare soluzioni adeguate alle difficoltà che si presentano quotidianamente", spiega una nota. Le rappresentanze regionali "hanno chiesto che sia effettuato un monitoraggio degli episodi di violenza in ambito di trasporto ferroviario, per tutelare sia i lavoratori che i passeggeri utenti sui treni e nelle stazioni". Il problema è sul tavolo da tempo "ma ad oggi non sono stati individuati percorsi praticabili per arginare le continue manifestazioni di aggressività e violenza".