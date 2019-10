12 ottobre 2019- 19:14 M5S: Salvini, 'a Napoli festa di laurea senza laureati'

Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - Italia Cinquestelle "è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l'hanno avuta". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno.