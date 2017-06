MAFIA: BLITZ NELL'ENNESE, BOSS ARRESTATO ALL'AEROPORTO DI CATANIA

15 giugno 2017- 18:47

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - E' stato arrestato questa mattina all'aeroporto Fontanarossa di Catania il nono indagato dell'operazione antimafia 'GoodFellas' eseguita dalla Polizia nell'Ennese. In manette è finito Giuseppe Arcaria, 48 anni, rintracciato dagli uomini della Squadra mobile e del commissariato di Leonforte, con la collaborazione del personale della Polizia di frontiera, nello scalo etneo mentre faceva rientro da Malta, dove si era recato qualche giorno prima dell'operazione. Il blitz antimafia ha consentito di sgominare un'organizzazione che controllava il territorio a Leonforte e Agira imponendo 'la messa a posto' a commercianti e imprenditori. Per convincere le proprie vittime a piegarsi alle richieste di pizzo gli arrestati ricorrevano a danneggiamenti, incendi e minacce. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nissena a conclusione di una complessa attività d'indagine coordinata dalla stessa Dda. Il provvedimento ha già raggiunto Salvatore Seminara, Natale Cammarata, Walter Frasconà, Salvatore Oglialoro, Antonino Scaminaci, Angelo La Ferrara, Antonino Lambusa e Alessandro Trovato. Arcaria, secondo gli investigatori, sarebbe stato a capo del clan di Leonforte dopo la morte del reggente Salvatore Cutrona, ucciso in un agguato di mafia il 5 aprile 2015 a Ramacca.