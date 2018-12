12 dicembre 2018- 13:05 Manovra: Confapi Padova, rischia di far rallentare sviluppo Paese

Padova, 12 dic. (AdnKronos) - "Dopo l'incontro con il vicepremier Luigi Di Maio prendiamo atto che c'è questa apertura nei confronti delle imprese, ma è assolutamente tardiva, e visti i precedenti, poco credibile. La dimostrazione è che non è stato ancora presentato un solo decreto attuativo delle norme previste in manovra, e che interessano l'impresa". E' tranchant il giudizio del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio sull'incontro di ieri tra il vicepremier e i rappresentanti delle piccole e medie imprese. E all'Adnkronos Valerio spiega che: "Norme solo annunciate e non scritte fra tre giorni dobbiamo presentarle all'Unione Europea...E a tutt'oggi nessuno può vederle".In ogni caso, il presidente di Confapi Padova auspica che l'incontro di ieri "Sia l'inizio di un comportamento più serio e concreto. Certo è che anche quanto annunciato fino ad oggi è stato tutto progettato su basi ideologiche ed elettoralistiche, manca un disegno coerente e riconoscibile. Misure che non servono certo allo sviluppo, anzi rischiano di far rallentare l'economia del nostro Paese".