6 dicembre 2018- 17:45 Manovra: Moffa (Cantiere Italia), ecotassa su auto va cancellata

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "L’ecotassa sulle auto a benzina e diesel va cancellata. Tra l’altro colpirebbe le fasce meno abbienti della popolazione perché incide sulle auto più economiche. Ricordo che la rivolta dei gilet gialli in Francia è stata innescata da una sottovalutazione della incidenza dell’auto sui bilanci delle famiglie e delle aziende. Se l’obiettivo era combattere le lobby, si è scelta la strada più sbagliata e maggiormente penalizzante per l’imprenditoria nazionale”. Lo dichiara Silvano Moffa, portavoce di Cantiere Italia, il raggruppamento in cui sono confluite varie associazioni di destra, isull’emendamento del governo alla legge di Bilancio che prevede una nuova tassa sulle auto.