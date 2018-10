16 ottobre 2018- 20:11 Milano: al via nuovo iter per assegnazione locali Galleria Vittorio Emanuele

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - La Giunta comunale di Milano ha approvato l’avvio di un procedimento che porterà alla definizione di nuove linee di indirizzo per la concessione di due locali in Galleria Vittorio Emanuele II, attualmente occupati da 'Il Salotto' e 'La Locanda del Gatto Rosso', il cui contratto di affitto è scaduto dal 2016. Dopo un iter giudiziario durato due anni, il recente pronunciamento del Consiglio di Stato del 3 settembre scorso ha annullato per un difetto di motivazione il bando di gara del Comune, obbligando quest’ultimo alla revisione.Con la delibera approvata oggi, l'Amministrazione ribadisce la volontà di procedere alle gare per l’assegnazione degli spazi commerciali in Galleria e, osservando le disposizioni del Consiglio di Stato, costruisce le motivazioni per procedere alla definizione di un nuovo bando. È infatti la gara l’unica strada prevista per garantire l’interesse pubblico alla libera concorrenza in assenza di 'motivi imperativi di interesse generale'.A giudizio dell’attuale Amministrazione non sono infatti riscontrabili, nel caso delle due attività commerciali in esame, i requisiti di 'interesse generale' collegati alla salvaguardia dei locali storici.