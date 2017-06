MILANO: LA PRIMA ARCH WEEK FA IL SUO BILANCIO, CIRCA 20MILA PARTECIPANTI

19 giugno 2017- 16:30

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - La prima Milano Arch Week, che si è chiusa ieri con la prima visita guidata alla Palazzina dei bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, si chiude con un "grande successo di pubblico". Comune di Milano, Triennale e Politecnico calcolano in circa 20mila i partecipanti alle iniziative nelle due sedi istituzionali e gli amanti dell’architettura che hanno seguito le visite guidate alle case museo, le gite di Polimibus, le incursioni di VespArch e i numerosi eventi diffusi nell’intera città. Milano Arch Week, che è stata seguita con continuità dai media locali, nazionali e internazionali, "ha dimostrato una volta di più la forza e l’ampiezza dell’architettura nel saper coinvolgere emozioni e riflessioni di un vastissimo pubblico di operatori, tecnici, amanti e semplicemente curiosi delle discipline del progetto". Dagli organizzatori un "grazie" agli sponsor Coima, DBA Group, FS Sistemi Urbani, H3, HP, Lualdi, Mansutti e Milanosesto e ai mediapartner: Abitare, Area, Arketipo, DDN, Design boom, Domus, E-flux, Icon, Icon Design, Interni, Made Expo, Of Arch, Radio Popolare, The Plan, Zero.