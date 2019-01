14 gennaio 2019- 14:01 Muos: Cga boccia ricorso ambientalisti, radar Niscemi va avanti

Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha bocciato i ricorsi presentati dagli ambientalisti contro il Muos, il sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare degli Stati Uniti, che sorge nella riserva naturale della Sughereta a Niscemi. Il Cga, presieduto da Rosanna De Nictolis, ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il Muos di Niscemi da Legambiente, Wwf, Coordinamento dei comitati No Muos, associazione No Muos Sicilia e dal sindaco di Niscemi. Secondo i giudici del Cga, la richiesta presentata dai ricorrenti di revocare la decisione con cui i magistrati amministrativi nel 2016 avevano autorizzato l'impianto di difesa satellitare, sarebbe "infondata". Da qui la decisione di rigettare i tre ricorsi.Lo scorso novembre il deputato del M5S in Sicilia Giampiero Trizzini aveva incontrato al Ministero della Difesa la ministra Elisabetta Trenta insieme con il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. In quell'occasione, Trizzino aveva annunciato che l’Avvocatura dello Stato non si sarebbe presentata all’udienza del 14 novembre del Consiglio di giustizia amministrativa”. “Esprimiamo grande soddisfazione – aveva detto - perché per la prima volta il nostro Paese si mette al fianco dei cittadini. E’ un fatto storico senza precedenti, di cui diamo merito all’intervento del ministro Trenta”. In quella occasione Trizzino chiese anche al ministro "la possibilità di avviare un’interlocuzione per procedere a nuove misurazioni delle emissioni elettromagnetiche nell’area del Muos, cosi come richiesto dalla cittadinanza di Niscemi".