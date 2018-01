NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA

14 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - Roma. "Il 2018 l'Italia continuerà con una crescita più elevata di quella del 2017 perchè ha preso un suo abbrivio strutturale". E' quanto ha sostenuto, intervistato da Lucia Annunziata per 'in ½ ora in più' il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Il titolare di via XX Settembre, tra i fattori che stanno contribuendo alla ripresa cita le imprese che "stanno investendo", il debito che "si è stabilizzato e inizierà a scendere in modo visibile", il sistema bancario che "è stato messo in sicurezza".