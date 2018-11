14 novembre 2018- 13:33 Pasta Zara: società, con Barilla migliore soluzione, difesa italianità

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - L'offerta del gruppo Barilla rappresenta "la miglior soluzione industriale sociale ed economica per i propri dipendenti e creditori". E' stata questa la valutazione del cda di Pasta Zara in totale sintonia con il proprio azionista di riferimento, la famiglia Bragagnolo. "Il gruppo Barilla - dichiarano il presidente Furio Bragagnolo e l'ad Angelo Rodolfi - ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda relativo allo stabilimenti di Muggia che, oltre a garantire gli attuali livelli occupazionali di detto ramo, con un piano di investimenti funzionale alla saturazione degli impianti produttivi, consente il miglior soddisfacimento economico dei creditori di Pasta Zara e la possibilità per il gruppo di Riese di acquistare il prodotto pasta anche dallo stabilimento di Muggia". L'accordo con Barilla, dicono Bragagnolo e Rodolfi, "rappresenterebbe un elemento imprescindibile nel piano di salvataggio e riorganizzazione del gruppo di Riese Pio X ha come duplice obiettivo, da un lato la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti produttivi di Riese e di Rovato, dall'altro l'ulteriore rafforzamento della leadership dell'Italia a livello mondiale in uno dei settori che tutt'oggi rappresenta un asse portante della manifattura del Paese, nonchè un'eccellenza caratterizzante l'Italia nel mondo".