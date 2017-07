PAVIA: SOFFOCA MADRE E LA NASCONDE IN SILOS, POI FERISCE PADRE, ARRESTATO (2)

25 luglio 2017- 18:11

(AdnKronos) - L'aggressione ha fatto nascere negli investigatori i primi sospetti che si sono rafforzati quando il giorno successivo, nella serata del 23 luglio, il padre ha casualmente scoperto, nascosti all'interno di uno zainetto del figlio, documenti ed effetti personali della donna, fra cui un paio di occhiali da cui lei non si separava mai. Il giovane, trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia, è apparso reticente sulla scomparsa della madre ma le ricerche hanno permesso ai militari e ai vigili del fuoco di trovare il corpo senza vita all’interno di un silos in disuso, attiguo all'abitazione. Interrogato dai magistrati il giovane, incensurato, descritto come una persona introversa, ha confessato di aver ucciso la madre ed è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Pavia.