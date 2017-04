PD: BERLUSCONI ANIMA PRIMARIE, è SCONTRO SU ALLEANZE/ADNKRONOS

27 aprile 2017- 18:37

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Dicono che Andrea Orlando non se l'aspettasse una risposta così netta da Matteo Renzi sulla possibile riedizione delle larghe intese con Silvio Berlusconi. Escludere a priori alleanze con Forza Italia in caso di pareggio? "Non sono in grado di escludere le larghe intese se ci sarà il proporzionale. Lavorerò affinchè non ci sia il proporzionale", ha detto l'ex-premier ieri sera durante il confronto tv su Sky tra i candidati alle primarie Pd. La risposta di Orlando è arrivata stamattina. Sulle alleanze "chiederò la convocazione di un referendum, previsto dallo Statuto" tra gli iscritti Pd. Una consultazione per "decidere se andare con Berlusconi o Pisapia. Io tra Pisapia e Berlusconi scelgo Pisapia, se per questioni di rancore personale per Renzi non è così, non credo sarà compreso dal nostro popolo" che, prevede Orlando, dirà sì con "una maggioranza schiacciante" all'alleanza con l'ex-sindaco di Milano. La proposta del Guardasigilli è stata rilanciata da tutti i sostenitori della sua mozione tanto da far intervenire la prima linea renziana sulla faccenda. Parte Matteo Richetti: "Ma quale accordo con Berlusconi, si tratta di una fake news. Non esiste nessun derby tra Berlusconi e Pisapia". E ancora Andrea Marcucci: "Nessun accordo con Berlusconi. Anzi, vogliamo una legge elettorale maggioritaria, che serva ad evitare le larghe intese. Se c'è chi ha fatto il governo con Berlusconi, e anzi è stato ministro grazie alla fiducia votata da Forza Italia, quello è proprio Andrea Orlando".