20 settembre 2018- 15:16 Piemonte: Beghin (M5S), non mi candido a presidenza, resto in Ue

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "A differenza degli altri partiti, nel MoVimento 5 Stelle non ci sono pressioni ma libere scelte personali e il mio impegno è focalizzato al 100% per cambiare l’Europa!". Lo scrive su Facebook l'eurodeputata M5S smentendo la "ricostruzioni fantasiose di alcuni giornali che parlano di una mia futura candidatura come Presidente della Regione Piemonte".