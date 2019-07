12 luglio 2019- 14:47 Rifiuti: M5S, 'Sicilia in stato di abbandono, Regione richiami enti a responsabilità' (2)

(AdnKronos) - Campo sottolinea come "le responsabilità" siano "prioritariamente delle persone stesse" ma mette anche in evidenza "la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell'ambito delle strade di pertinenza, dell'Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi"."Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto di molti sindaci verso la Regione siciliana a non essere lasciati soli in questo gravoso compito - aggiunge - Nella mozione, quindi, chiediamo al presidente della Regione Nello Musumeci di intervenire immediatamente per fronteggiare questo tristissimo fenomeno".