17 ottobre 2019- 17:51 Sicilia: aperta camera ardente per Tusa, Musumeci 'avremo tomba per deporre un fiore'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Il ritorno finalmente a casa delle spoglie di Sebastiano Tusa costituisce una consolazione spirituale per quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene e per me, in particolare, che l’ho chiamato al ruolo di governo, condividendone ansie e speranze. Il Palazzo della Regione lo accoglie con un sentimento di gratitudine e di sincera commozione. Almeno avremo una tomba sulla quale deporre un fiore. Riposi in pace". Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci all’apertura, a Palazzo d’Orleans, della camera ardente per Sebastiano Tusa, l’assessore regionale ai Beni culturali morto il 10 marzo in un incidente aereo in Etiopia.