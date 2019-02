14 febbraio 2019- 15:47 Spazio: 200 studenti in Asi per avvio con Esa di Esero Italia

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - L'Agenzia Spaziale Italiana 'invasa' da 200 studenti per salutare l'avvio del progetto Esero Italia, lanciato oggi ufficialmente con Esa a Roma, nella sede dell'Asi, per stimolare anche nel nostro Paese la formazione dei giovani nelle materie Stem (scienza-tecnologia-ingegneria-matematica).La formazione offerta da Esero è "interamente gratuita" e si avvale di materiali didattici innovativi. Esero, lanciato dall'Esa nel 2006, è già attivo in 16 paesi membri Esa e da dicembre 2018 è approdato anche in Italia. Esero Italia nasce da un bando indetto dall'Asi a dicembre 2017 per cercare le persone più idonee per l'ufficio italiano.Ed a vincere il bando è stata la proposta di Anisn-Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali che nel 2019 punta, con Cnr e università Sapienza di Roma, a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ragazzi possibile