14 luglio 2019- 11:30 Storia di Deborah, uccisa sul palco

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - (di Marta Repetto) - Quarant'anni, un matrimonio alle spalle, morta per mano dell'ex marito che non accettava la fine del legame. E' Deborah Ballesio l'ennesima vittima di femminicidio, uccisa ieri sera dai colpi sparati da Domenico Massari mentre si stava esibendo al karaoke sul palco dei Bagni Aquario di Savona. Una vita spezzata, vissuta finora all'insegna della passione per il canto. Tanti, infatti, i video in circolazione nelle ultime ore sui social - compatti nel dare l'addio alla donna morta tragicamente - dove Deborah è ripresa più e più volte sorridente, microfono alla mano, mentre si esibisce da solista o in compagnia nelle varie serate di karaoke organizzate dai locali della riviera ligure o dove, raggiante, ringrazia il suo pubblico.