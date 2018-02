**VERSO IL 4 MARZO: STEFANI ABBANDONA LA LEGA, NON LA VOTERò**

3 febbraio 2018- 16:01

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - E' stato tra i fondatori del partito, uno degli esponenti duri e puri, arrivando a ricoprire anche l'incarico di presidente, rimanendogli sempre fedele anche in questi anni di profonde trasformazioni. Ma ora la misura è colma e Stefano Stefani ha deciso: "io questa Lega non la voto". Impossibile digerire le polemiche delle ultime ore legate alle candidature in Veneto e anche la scelta delle alleanze politiche, come quella con l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, uscito dal Carroccio.