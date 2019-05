19 maggio 2019- 15:06 Vince Marquez

Le Mans, 19 mag. - (AdnKronos) - Terza vittoria stagionale per il leader iridato Marc Marquez che trionfa di prepotenza nel Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Honda si impone in solitaria davanti alle Ducati ufficiali del forlivese Andrea Dovizioso e del ternano Danilo Petrucci. Quarto posto per l'australiano Jack Miller, che in sella alla Ducati del team Pramac, si lascia alle spalle Valentino Rossi, con la migliore delle Yamaha, lo spagnolo della Ktm Pol Espargaro e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Per Marquez regala alla Honda la vittoria numero 300 in MotoGp dopo una gara quasi sempre sotto controllo. Alla partenza il 26enne catalano, scattato dalla pole position, tiene la testa della corsa davanti a un gruppone molto compatto. Petrucci tenta un attacco ma resta dietro al numero 93 fino a quando commette un errore e spiana la strada ai sorpassi di Rossi e Dovizioso. Il ternano recupera poi il 'dottore', ma il capolavoro lo fa poco dopo Miller che si mette davanti al campione iridato in carica, salvo poi riconsegnare a Marquez il comando della corsa poco dopo, una leadership che non perderà più fino alla bandiera a scacchi. Nelle posizioni di rincalzo un contatto costa caro a Maverick Vinales e Francesco Bagnaia, che vanno a terra e devono ritirarsi. Poco dopo problemi anche per Iannone, costretto a portare la sua Suzuki ai box. Marquez allunga su Miller a 17 passaggi dal termine e stampa anche il giro veloce in 1'32"3, un segnale chiaro di supremazia. L'australiano cede poi il passo anche alle due moto ufficiali di Borgo Panigale. Si deve invece accontentare della quinta piazza Rossi, dopo una gara incollato agli scarichi delle Ducati senza riuscire però a tentare l'attacco al podio. Nella classifica del mondiale guida Marquez con 95 punti, otto in più di Dovizioso.