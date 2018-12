Oroscopo 2019: le previsioni dell’oroscopo dell’anno nuovo segno per segno

OROSCOPO DELL'ANNO: LE PREVISIONI ASTROLOGICHE DELL'OROSCOPO 2019

Le previsioni dell’Oroscopo 2019 : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare il nuovo anno col favore delle stelle

OROSCOPO 2019 ARIETE

Oroscopo dell’anno 2019 Ariete:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Ariete, il periodo di essere ignorato e trascurato è giunto al termine. La tua capacità di apparire attraente e suscitare simpatia negli altri sarà in aumento. Ariete, sembrerai favoloso, sarai agile e in grado di rispondere anche a domande spiacevoli con arguzia e sarai perfettamente empatico, in altre parole indovinerai cosa sta pensando l'altra persona di te. Tutto questo sarà il sinonimo del tuo successo. Nel 2019 Ariete tirerai via tutta la timidezza e rapidamente allontanerai tutte le insinuazioni come se fossero una normale palla da baseball. Ti sentirai bene in compagnia degli altri. Piuttosto che in un viaggio avventuroso in un'isola solitaria. L'oroscopo dell’anno nuovo rivela anche che il 2019 sarà un anno di cambiamenti. Potresti ottenere un cartellino rosso e essere squalificato da tutte le partite fino alla fine della stagione, oppure la tua relazione a lungo termine potrebbe terminare o potresti cambiare lavoro solo per scoprire che il tuo cuore batte per un tipo di lavoro molto diverso. Stiamo parlando di un cambiamento chiave che, secondo l'oroscopo del 2019, trasformerà la vita dell’Ariete nel suo interno. Oroscopo 2019 amore: mentre negli ultimi anni l'amore era semplice e veloce, questa volta puoi aspettarti molti momenti di pace che ti piaceranno davvero. Allo stesso tempo penserai di più sui tuoi sentimenti. Finalmente l'Ariete capirà dove si sta dirigendo il suo cuore

OROSCOPO 2019 TORO

Oroscopo dell’anno 2019 Toro:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Toro, se la mela è il must-have di oggi (non importa se è il frutto popolare o il marchio degli smartphone), nel 2019 dovresti optare per la pera, che non è un'allusione alla tua forma fisica. L'oroscopo dell’anno nuovo sta cercando di dirti che le pere sono un'alternativa particolarmente sottile e spesso trascurata: nel 2019, le persone nate nel segno del Toro inizieranno a sviluppare talenti inusuali e scopriranno preziose alternative dentro o intorno a loro. L'oroscopo del 2019 rivela anche che la vita del Toro tornerà lentamente alla normalità. L'anno 2019 sembrerà un paesaggio piatto e soleggiato in cui potrai facilmente scegliere dove andare anche senza una mappa. Amore: il 2019 ha un forte potenziale per far sparire la nebbia che oscura i problemi reali nell'amore e nelle relazioni. Secondo l'oroscopo, nel 2019 la vita amorosa del Toro assomiglierà a un mosaico colorato o, meglio ancora, una vetrata, che porta una bella luce nella chiesa.

OROSCOPO 2019 GEMELLI

Oroscopo dell’anno 2019 Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Gemelli, questo nuovo anno i sentimenti saranno decisivi . Ad esempio, il matrimonio di convenienza potrebbe non finire bene. Lo stesso vale per il lavoro noioso, non importa quanto sia ben pagato, potrebbe presto terminare con un preavviso di un'ora. L'oroscopo consiglia ai Gemelli semplicemente di ascoltare gli impulsi dal profondo del loro cuore. Ovviamente, non puoi seguire "ciecamente" ogni impulso della tua mente. Ma il messaggio dell'oroscopo per il 2019 è chiaro: la chiave della felicità sarà proprio quello che senti. Gemelli, lasciati guidare dalla voce del tuo cuore, allo stesso modo in cui seguiresti un ago della bussola. Allora la strada giusta si rivelerà ai Gemelli. Gemelli, dovresti concentrarti sui contatti personali più che mai. L'anno 2019 è, secondo l'oroscopo, un momento in cui si preferisce decisamente preferire gli incontri personali alla realtà virtuale (in genere Internet) e favorire la compagnia rispetto alla solitudine. L'oroscopo ti dice che una stretta di mano, una carezza o un contatto visivo reale possono essere più preziosi per Gemelli di una telefonata di mezza giornata. Amore: Gemelli, l'anno 2019 porterà la ricerca del rispetto e dell'apprendimento della tolleranza in amore . Ti renderai conto, più che mai, che l'amore implica il contatto con gli esseri viventi reali.

OROSCOPO 2019 CANCRO

Oroscopo dell’anno 2019 Cancro:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Cancro, arriva un periodo ideale per il recupero dell'amore o della relazione interrotte. Ma non agire impulsivamente, Cancro, l'oroscopo vuole che tu sia particolarmente paziente, avrai bisogno di una grande dose di cautela, energia e rinuncia. Amore: nel 2019 l'amore è come una nave che dondola sulle onde del mare . L'oroscopo indica una crescente tendenza a cercare il ritmo piacevole e l'armonia del tuo cuore. L'oroscopo del 2019 afferma una chiara tendenza ad andare avanti nel lavoro . Sembra che il Cancro stia aspettando un significativo balzo in avanti della carriera. È anche molto probabile che visiterai molti posti nuovi o addirittura lavori all'estero.

OROSCOPO 2019 LEONE

Oroscopo dell’anno 2019 Leone:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Leone, dovrai accettare che ogni cosa ha il suo limite (anche gli alberi più alti non possono raggiungere il cielo). L'oroscopo del 2019 annuncia che un certo cambiamento nella tendenza attuale è all'orizzonte . Leone, se hai fatto meravigliosamente fino ad ora, dovresti essere pronto a fermare improvvisamente questa tendenza alla "crescita" (il profitto aziendale, l'espansione internazionale, il traffico sul sito web, ecc. Non crescerà rapidamente ). Tuttavia, tale ostacolo dovrebbe essere percepito principalmente come una sfida di felicità , come il primo passo verso l'armonia e la stabilità. Al contrario, se la fortuna ha evitato il Leone per un lungo periodo, o se si è persino nascosta da qualche parte, l'oroscopo di quest'anno porta speranza e cambiamento. L'amore nel 2019 ha tutti i prerequisiti per diventare un vero paradiso . Il paesaggio davanti a te è pieno di cura, comprensione e dedizione.

OROSCOPO 2019 VERGINE

Oroscopo dell’anno 2019 Vergine:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Vergine, potrebbe facilmente accadere che il tuo desiderio di profitto "a tutti i costi" o per il massimo risparmio offuschi la tua naturale cordialità. Accetta il fatto che rendimenti più alti significano sempre un rischio più elevato; quando vuoi ottenere qualcosa, devi essere disposto e pronto a sacrificare o perdere di volta in volta - o in altre parole, non puoi perdere una gara se non vi prendi parte, ma non puoi nemmeno vincere, è sicuro al 100%. Nel campo dell'amore, affidati al tuo cuore e non cercare di guidare le tue emozioni principalmente con la ragione. L'oroscopo avverte che nel 2019 l'approccio razionale potrebbe fare più male che aiutare. Allo stesso tempo, sembra opportuno concentrarsi soprattutto sul momento presente. Non preoccuparti di tutta la delusione che la Vergine ha dovuto attraversare in passato.

OROSCOPO 2019 BILANCIA

Oroscopo dell’anno 2019 Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Bilancia, il nuovo anno sarà un grande viaggio della vita . Se hai una serie di spille colorate, puoi aspettarti di usarle tutte per contrassegnare tutti i luoghi sulla mappa in cui viaggi durante tutto il 2019. Bilancia, guardando il calendario, potresti facilmente scoprire che assomiglia a una selezione accurata di destinazioni dell'agente di viaggio. Ad ogni modo, se hai la sensazione che sei stato in una fase di stallo, il 2019 ti convincerà sicuramente che hai fatto almeno un coraggioso passo avanti ( e non necessariamente significa viaggiare in senso fisico). L'oroscopo dice che la Bilancia , a volte piuttosto titubante e timida, coglierà l'opportunità nel 2019: la tua vita è nelle tue mani! L'amore, Vergine, sarà imprevedibile, in modo simile al volo di una farfalla. Quindi, preparati per l'amore, attraente a prima vista, ma volatile e in continua evoluzione allo stesso tempo; e, in accordo con il tuo elemento (aria), spesso completamente intangibile.

OROSCOPO 2019 SCORPIONE

Oroscopo dell’anno 2019 Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Scorpione, se qualcuno ti offre un interesse a due cifre per aumentare il valore dei tuoi risparmi o forse un fondo pensione che è due volte più efficiente di quello che hai ora, un semaforo rosso dovrebbe sicuramente iniziare a lampeggiare nella tua mente. I miracoli avvengono solo nelle fiabe. Gli utili a due cifre comportano rischi a due cifre. E l'oroscopo consiglia allo Scorpione di affidarsi maggiormente alla saggezza delle nostre nonne e al buon senso. Grande, forte e cespuglioso - potrebbe essere la descrizione di un orso, piuttosto che le parole chiave per l'oroscopo dell'amore dello Scorpione. L'oroscopo ci dice che l'amore di Scorpione nel 2019 può sembrare imbarazzante a prima vista, ma in realtà sarà molto forte.

OROSCOPO 2019 SAGITTARIO

Oroscopo dell’anno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Sagittario, se fino ad ora eri preoccupato, la ragione più comune era probabilmente una sensazione di vita inutile e vuota. Tuttavia, l'oroscopo dice che piuttosto di immergersi nella depressione e di perdersi tra le pareti della vostra stanza, sarà meglio imbarcarsi in una missione creativa e critica. Nel 2019 il pensiero critico e l'empatia saranno infatti lucidati alla perfezione come tratti chiave della personalità del Sagittario. Ad esempio, se non hai ancora iniziato a scrivere recensioni dei consumatori su tutto ciò che acquisti in diversi e-shop, dovresti farlo immediatamente. L'oroscopo dice che questa particolare attività, o qualsiasi altra forma di consulenza agli altri, può fornire al Sagittario un senso beato di realizzazione della vita. Amore: secondo l'oroscopo, il 2019 potrebbe diventare una barca a vela in alto mare. Il risultato dipende principalmente dal vento e dalle onde. L'oroscopo dell'amore invita quindi il Sagittario ad accettare il fatto che l'amore rappresenta una potente autorità naturale che deve essere rispettata.

OROSCOPO 2019 CAPRICORNO

Oroscopo dell’anno 2019 Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Capricorno, nel nuovo anno sarai guidato da un forte desiderio di aiutare gli altri. Tuttavia, ogni aiuto ha il suo prezzo. E poiché probabilmente non appartieni al clan dei governatori delle banche centrali che hanno la licenza di "stampare denaro", dovresti fare affidamento sulle tue risorse limitate. Sia finanziaria che mentale e fisica. Capricorno, nel 2019 il rischio dominante è che darai tutto agli altri e nulla lascerai per te stesso. Tuttavia, sarebbe un grosso errore rimanere completamente esausti. Ecco perché l'oroscopo del nuovo anno ti incoraggia, anche quando fai attività caritatevoli e meritevoli, a non dimenticarti di te stesso, Capricorno. L'amore per il Capricorno può essere molto entusiasmante nel 2019 e non mancheranno le "ali". Idee poetiche, audace immaginazione, ma anche generosità e capacità di perdonare - tutto ciò, secondo l'oroscopo, farà parte dell'amore tipico del Capricorno e non reca alcuna preoccupazione, anche se potrebbe influenzare il tuo cuore in seguito. Ti sentirai rilassato, come la fiamma di una candela che non guarda quanta cera è rimasta e brucia ancora intensamente

OROSCOPO 2019 ACQUARIO

Oroscopo dell’anno 2019 Acquario:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Acquario, hai un significativo potenziale nel 2019, una scorta di energia che può essere paragonata ad un "sacco di grano". Tuttavia sarebbe un peccato "consumare" o "distillare" tutto il potere e lo spirito imprenditoriale che possono creare le basi del raccolto anche per gli anni a venire. L'Acquario dovrebbe sentirsi una formica diligente, che, insieme agli altri, può costruire un grande lavoro. L'oroscopo predice anche che nel 2019 l'ambizione dell'Acquario si risveglierà e i nati sotto questo segno sentiranno l'impulso di coltivare anche talenti innati. Affinare le abilità di tutti i tipi sarà la priorità. Potrebbe prendere forma il desiderio di partecipare a uno spettacolo televisivo di talent show. Nel 2019 l’Acquario avrà anche successo nel gestire il proprio tempo e le proprie attività meglio che mai. L'amore per l'Acquario nel 2019 sarà contrassegnato con un segno "più". Secondo l'oroscopo 2019, l'Acquario sarà sicuramente uno dei segni zodiacali più attivi per quanto riguarda le emozioni. Sorprendentemente, tuttavia, le persone dell'Acquario non "voleranno tra le nuvole", ma pragmaticamente "staranno a terra con entrambi i piedi", anche in un campo così delicato come sicuramente l'amore. L'oroscopo suggerisce anche che l'Acquario sarà in grado di superare vecchi dolori, soprattutto un amore infelice del passato.

OROSCOPO 2019 PESCI

Oroscopo dell’anno 2019 Pesci:

Secondo il tuo oroscopo 2019, Pesci, col nuovo anno avrai l’opportunità perfetta di mostrare agli altri che non appartieni a un "branco di ruminanti" (in senso figurato a persone che non hanno immaginazione e originalità). Mostra agli altri che hai il coraggio di fare le cose in modo diverso . È chiaro che cercare di essere originali non è sempre accettato da tutti, ma questo fa già parte di questo ardito compito. L'oroscopo del 2019 esige che i nati sotto il segno dei Pesci siano preparati a percorrere un sentiero a volte contorto che però non può essere evitato. L'anno 2019 aiuterà anche come una sorta di forbici immaginarie a tagliarti fuori dal passato e cambiare il tuo aspetto o stile di vita. Pesci, se consideriamo le tendenze che l'oroscopo dell'amore suggerisce per il 2019, dovresti in particolare tener presente che non puoi farla franca con una bugia. In materia di amore e relazioni sii molto cauto, ancor più se non intendi essere completamente onesto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani